Сколько коронавирус держится в воздухе после разговора с инфицированным человеком: исследование

Ученые считают, что аэрозольные частицы, которые могут содержать коронавирус или любой другой вирус, задерживаются в воздухе до 14 минут.

Впрочем, исследование имело недостаток, ведь ученые не учли движение воздуха, изменения температуры и другие важные факторы, сообщает PNAS.

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Как проводилось исследование

Во время эксперимента ученые попросили людей вести оживленную дискуссию, после чего с помощью специальных лазеров замеряли, сколько в воздухе держатся аэрозольные частицы, которые выделяются изо рта человека в процессе разговора.

Оказалось, что только за минуту разговора в воздух выбрасывается не менее 1 тысячи микрокапель. Некоторые из них держатся на том же месте до 8 минут, а некоторые – до 14.

Несмотря на то, что движение воздуха и температура не учитывались, это еще одно исследование, которое подчеркивает важность маски на больном человеке при контакте с другими людьми.



Маска или респиратор / Инфографика 24 канала

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