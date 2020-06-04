Сколько людей, которые болеют COVID-19, вообще не имеют симптомов: большое исследование
Новое исследование показало, что около 15% людей с COVID-19 не имеют симптомов. Однако сохраняют способность заражать других.
Австралийские ученые провели масштабное исследование, чтобы определить количество бессимптомных носителей среди пациентов с COVID-19, пишет АВС.
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Таких оказалось около 15%. Ученые сравнили результаты 9 международных исследований, которые определили пропорцию бессимптомных носителей. При этом эксперты подчеркивают, что несмотря на отсутствие симптомов, люди с COVID-19 все равно могут заражать окружающих, даже не зная об этом. Вот почему так важно во всех публичных местах носить медицинские маски.
Некоторые предыдущие исследования предполагали, что почти у половины пациентов с COVID-19 не проявляются никакие симптомы, но австралийские ученые доказали, что это не так. Примерно у каждого шестого болезнь себя не проявляет в течение всего периода.
Нынешний анализ охватил более 20 000 человек в 6 странах, включая Китай, США и Италию.
Почему это важно и как поможет
К счастью, бессимптомные носители, как показало исследование, на треть реже распространяют болезнь, поскольку из-за отсутствия симптомов не кашляют и не чихают.
Результаты подтверждают, что большое тестирование и отслеживание потенциальных носителей важны для замедления эпидемии COVID-19.
Чем лучше осуществляются тестирования, карантинные процедуры и изоляция бессимптомных носителей или людей с умеренными симптомами, тем менее суровые меры нужны для общества в целом.