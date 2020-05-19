Сколько украинцев заболело гепатитом С в 2020 году

В течение января-апреля 2020 года хронический гепатит С зафиксирован у 1 905 людей в Украине.

Острый гепатит С в 2020 году был зарегистрирован у 139 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

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По сравнению с прошлым годом в Украине было зафиксировано 473 случая острого гепатита С. Из них 12 в возрасте до 17 лет.

"Хронический гепатит С был зарегистрирован у почти 6 тысяч человек, из них 25 – среди детей до 17 лет", – добавили в Центре, описывая ситуацию за 2019 год.

По данным ВОЗ, 71 миллион человек в мире страдает хронической инфекцией вируса гепатита С.

Что такое гепатит? Заболевание печени воспалительного характера, как правило, вирусного происхождения. Вирус может вызвать как острую, так и хроническую инфекцию. Вирус гепатита С в основном передается половым путем, от инфицированной матери ребенку и через кровь: при употреблении наркотиков инъекционно (совместное использование средств для инъекций);

в результате повторного применения или недостаточной стерилизации оборудования в медицинских учреждениях;

при переливании непроверенной крови и ее компонентов.

Отметим, что вирус гепатита С не передается через грудное молоко, пищевые продукты, воду, во время безопасных контактов: объятий, поцелуев, совместного употребления пищевых продуктов и напитков.

Средства профилактики вируса гепатита С

применение барьерных контрацептивов;

использование средств одноразового (шприцы, иглы, капельные системы, гинекологические смотровые зеркала и т.д.) и индивидуального (зубные щетки, бритвенные лезвия, контактные линзы) назначения;

использование средств индивидуальной защиты (перчатки, очки, фартуки и т.п.);

использование стерильного инструментария многоразового назначения (маникюрное, стоматологическое, хирургическое, лабораторное оборудование, инструменты для пирсинга, татуажа и т.п.).

Вакцины против гепатита С не существует, поэтому профилактика заключается в снижении риска инфицирования в медицинских учреждениях и среди уязвимых групп населения, например людей, употребляющих наркотики инъекционно,

– заявили в ЦОЗ.

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