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Сколько вредных перекусов способны разрушить ваш здравый смысл: эксперимент

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Как вредная еда влияет на работу мозга
Как вредная еда влияет на работу мозга / unsplash.com

Американские специалисты решили исследовать, мешает ли вредная пища концентрации внимания и работе мозга, а главное какой допустимой нормы вредной пищи следует придерживаться.

Американские исследователи провели эксперимент, который говорит о том, что если вы нуждаетесь в концентрации внимания или работаете над важным заданием, которое требует от вас сосредоточения или активной мозговой деятельности, не следует обедать жирной пищей, пишет Study Finds.

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Суть эксперимента

Исследование базируется на данных более 50 женщин, их просили пройти тест, который фиксировал сосредоточенность и внимательность до и после приема пищи.

Одна группа участниц обедала блюдами с высоким содержанием насыщенных жиров, вторая группа потребляла блюда такого же содержания, но приготовленные на подсолнечном масле, то есть содержащие ненасыщенные жиры.

Обед состоял из яиц, колбасных изделий из индюшиного мяса, подливки и печенья (насыщенного или диетического в зависимости от группы). Перекус обеих групп содержал 60 граммов жира.

Такой перечень продуктов был выбран не зря, поскольку они воспроизвели содержание жира в большинстве основных блюд быстрого питания, в частности таких, как еда Big Mac.

Насыщенность жиров в пище, которую вы употребляете, влияет на работу мозга / Фото Unsplash

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Результаты исследования

Участницы, чей прием пищи содержал насыщенные жиры, получили значительно худшие результаты теста на внимательность и умственную активность. Разница результатов тестов составляет 11%.

Ученые предполагают: причина такого результата в том, что жирные кислоты взаимодействуют непосредственно с мозгом.

Примечательно, что для такого эффекта хватает всего лишь одного перекуса с высоким содержанием насыщенных жиров. Поэтому специалисты советуют не есть ничего вредного, если впереди какая-то важная работа.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: исследования Новости Здоровье Мозг Здоровое питание Здоровая жизнь Здоровье
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