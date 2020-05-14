Сколько времени нужно человечеству, чтобы усмирить коронавирус: прогнозы ВОЗ

Для того, чтобы взять под контроль пандемию коронавируса, возможно, нужен период от четырех до пяти лет.

С таким заявлением выступила одна из ведущих ученых Всемирной организации здравоохранения Соума Сваминатан, пишет The New York Post.

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Я бы сказала, что через года четыре или пять лет мы смогли бы контролировать (распространение коронавирус, – ред.)", – сказала она, добавив, что у нее нет "магического шара предсказания" и она не знает, ухудшится ли ситуация.

По ее словам, на сроки борьбы с коронавирусом влияют различные факторы: мутации вируса, какие будут приниматься ограничительные меры и когда будет изобретена вакцина.

Сваниматан также заявила, что потенциально пандемия коронавируса может стать гораздо серьезнее. А если SARS-Cov2 мутирует, то вакцина не принесет желаемого результата.

Но, по ее словам, в настоящее время вакцинация кажется лучшим выходом, но одновременно есть много "сомнений" относительно ее эффективности и безопасности, а также производства и справедливого распределения.

Что известно о разработке вакцины?

Ранее в ВОЗ заявляли, что на разработку прививки против COVID-19 потребуется около года. Однако некоторые производители утверждают, что начнут ее применение уже в 2020 году. Китай, Германия, Япония и Великобритания уже сообщили о начале клинических исследований вакцины против коронавируса на людях.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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