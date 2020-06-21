Китайские ученые утверждают, что иммунитет к COVID-19 явление временное и работает не больше, чем 2-3 месяца. А у 40% бессимптомных пациентов через несколько месяцев он перестает проявляться вообще.

Ученые из Медицинского университета Чунцина провели предварительное исследование и установили, что уже через 8 недель после болезни уровень антител к коронавируса значительно снижается. Исследование об этом опубликовано в журнале Nature Medicine.

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Во время исследования осмотрели 74 больных коронавирус. 50% из них были бессимптомными, а остальные 50% имели признаки COVID-19. Уже через 8 недель содержание антител снизился у 81% бессимптомных и у 62% пациентов с симптомами.

Кроме того, у 40% бессимптомных носителей на восьмую неделю антитела перестали проявляться вообще. А вот среди больных с симптомами такая проблема возникла только в 12,9% людей.

Если результаты исследования истинные, то это означает, что коронавируса можно заразиться повторно - это лишь вопрос времени, ведь временного иммунитета хватает на 2-3 месяца.

Впрочем, ученые подчеркнули, что пока изучают ключевые аспекты действия вируса и иммунную реакцию организма. Ответы на вопросы, что они ищут, помогут при разработке вакцины и смогут объяснить, когда стоит ожидать выработки коллективного иммунитета против COVID-19 и ожидать ли вообще.

Это исследование довольно небольшой, но оно уже не первое с такими результатами. Недавно исследователи из Амстердамского университета заявили, что иммунитет к COVID-19 может длиться всего до 6 месяцев.



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