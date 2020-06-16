Правительство предусмотрело страховые выплаты медикам, которые пострадали от коронавирусной болезни. Выплаты будут осуществлять в зависимости от того, заразился ли медик, непосредственно противодействуя коронавирусу, или при других обстоятельствах.

Кабмин уже завтра примет порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, участвующих в противодействии и ликвидации последствий коронавирусной болезни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины.

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Страховые выплаты предусмотрены в следующих случаях:

1 576 000 гривен семьям медицинских работников в случае их гибели от коронавируса, которым они заболели во время выполнения профессиональных обязанностей.

семьям медицинских работников в случае их гибели от коронавируса, которым они заболели во время выполнения профессиональных обязанностей. 210 тысяч гривен , если медик заболел и умер не во время работы с больными COVID-19.

, если медик заболел и умер не во время работы с больными COVID-19. А также выплаты в случае получения инвалидности вследствие заболевания медика коронавирусной инфекцией.

7 мая Верховная Рада приняла закон о повышении социальной защиты медицинских работников и их семей, согласно которому в случае смерти медицинского работника вследствие инфицирования коронавирусом, он приравнивается по статусу к военнослужащему.

Коронавирус продолжает приносить новые жертвы, и мы должны действовать так же быстро, поэтому упрощаем бюрократию, чтобы уже на деле помогать семьям погибших и пострадавших,

– отметил глава правительства Денис Шмыгаль.

По состоянию на 16 июня в Украине продолжает расти количество больных коронавирусом медиков. Со вчерашнего дня болезнь обнаружили еще у 63 медработников.

С начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 5 600 медиков, из них 40, к сожалению, умерли.