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Сколько аппаратов искусственной вентиляции легких есть в Украине: ответ Минздрава

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В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, сколько сегодня аппаратов искусственной вентиляции легких есть в стране для борьбы с коронавирусом.

Заместитель главы Минздрава, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что сегодня в Украине более 3,5 тысячи аппаратов, пишет hromadske.

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Виктор Ляшко
“У нас есть 350 аппаратов искусственной вентиляции легких в отделениях интенсивной терапии именно в инфекционных стационарах. У нас есть 3,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции в отделениях интенсивной терапии, которые переформатируются, перепрофилируются в дальнейшем, вне инфекционных стационаров".

Также Ляшко сообщил, что аппараты искусственной вентиляции легких есть у операционных, которые сегодня отказались от плановых операций, на выполнение решения президента и постановления о карантине, "поэтому аппараты на территории Украины есть".

Вместе с тем, в Минздраве отметили, что не все врачи умеют работать с такими аппаратами.

"Наша задача — обеспечить аппараты квалифицированными специалистами, а также приборами, которые заменяются и подлежат дезинфекции", – добавил Ляшко.

Почему важны аппараты искусственной вентиляции легких? В ситуации с коронавирусом аппараты искусственной вентиляции легких критически важны – они являются ключевым элементом в лечении людей, страдающих коронавирусом, которые имеют тяжелые осложнения дыхательной системы.

 

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Виктор Ляшко Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Министерство здравоохранения Украины Медицина
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