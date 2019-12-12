Сколько бегать, если съели пиццу: ученые предлагают новую маркировку еды
Главное, "потреблять меньше, чем тратите" – такого мнения придерживается большинство диетологов и врачей. Однако, калорийность продуктов часто недооценивают, а физическую активность наоборот – переоценивают.
Ученые из Университета Лафборо предлагают новый способ бороться с проблемой лишнего веса, пишет BBC.
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Новая маркировка калорий
Ученые предлагают маркировать пищу следующим образом: на упаковке еды должно быть указано, сколько упражнений нужно человеку для того, чтобы сжечь калории, содержащиеся в продукте.
Для того, чтобы отработать банку газировки, надо ходить 26 минут
В частности, для того, чтобы потратить калории одной пиццы, необходимо 4 часа, а чтобы "сжечь" шоколадку – 22 минуты.
- тарелка хлопьев (172 ккал) – 16 минут бега (8 км/ч) или 31 минута ходьбы (5-8 км/ч)
- шоколадный батончик (229 ккал) – 22 минуты бега или 42 минуты ходьбы;
- банка сладкой газировки (138 ккал) – 13 минут бега или 26 минут ходьбы;
- мафин с голубикой (265 ккал) – 25 минут бега или 48 минут ходьбы;
- пакет чипсов (171 ккал) – 16 минут бега или 31 минута ходьбы;
- сэндвич с курицей и беконом (445 ккал) – 42 минут бега или 1 час 22 минуты ходьбы.
Исследователи предполагают, что ярлыки с количеством упражнений помогут людям перейти на здоровое питание.
Анализ 14 исследований свидетельствует, что такой тип маркировки может сократить ежедневный прием пищи человеком на 200 калорий.
Мы заинтересованы в том, чтобы люди могли принимать правильные решения относительно того, что они едят, а также пытаемся сделать людей более физически активными,
– рассказал профессор Аманда Дэйли.
Ведь даже незначительное переедание ежедневно может привести к проблемам с лишним весом.
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