Сколько бегать, если съели пиццу: ученые предлагают новую маркировку еды

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Главное, "потреблять меньше, чем тратите" – такого мнения придерживается большинство диетологов и врачей. Однако, калорийность продуктов часто недооценивают, а физическую активность наоборот – переоценивают.

Ученые из Университета Лафборо предлагают новый способ бороться с проблемой лишнего веса, пишет BBC.

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Новая маркировка калорий

Ученые предлагают маркировать пищу следующим образом: на упаковке еды должно быть указано, сколько упражнений нужно человеку для того, чтобы сжечь калории, содержащиеся в продукте.


Для того, чтобы отработать банку газировки, надо ходить 26 минут

В частности, для того, чтобы потратить калории одной пиццы, необходимо 4 часа, а чтобы "сжечь" шоколадку – 22 минуты.

 
Во сколько бега или прогулки "обойдется" перекус:
  • тарелка хлопьев (172 ккал) – 16 минут бега (8 км/ч) или 31 минута ходьбы (5-8 км/ч)
  • шоколадный батончик (229 ккал) – 22 минуты бега или 42 минуты ходьбы;
  • банка сладкой газировки (138 ккал) – 13 минут бега или 26 минут ходьбы;
  • мафин с голубикой (265 ккал) – 25 минут бега или 48 минут ходьбы;
  • пакет чипсов (171 ккал) – 16 минут бега или 31 минута ходьбы;
  • сэндвич с курицей и беконом (445 ккал) – 42 минут бега или 1 час 22 минуты ходьбы.

Исследователи предполагают, что ярлыки с количеством упражнений помогут людям перейти на здоровое питание.

Анализ 14 исследований свидетельствует, что такой тип маркировки может сократить ежедневный прием пищи человеком на 200 калорий.

Мы заинтересованы в том, чтобы люди могли принимать правильные решения относительно того, что они едят, а также пытаемся сделать людей более физически активными,
– рассказал профессор Аманда Дэйли.

Ведь даже незначительное переедание ежедневно может привести к проблемам с лишним весом.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь исследования Здоровое питание
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