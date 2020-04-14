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Сколько больных COVID-19 одновременно выдержит медицинская система: ответ Ляшко

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Сколько больных COVID-19 одновременно выдержит медицинская система / Getty Images

Медицинская система Украины способна справиться с одновременно 3 500 больными в тяжелой форме коронавируса в реанимационных отделениях.

Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова" на канале ICTV.

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По словам Ляшко, в Минздраве рассчитали границу больных, которые смогут одновременно находиться в отделениях интенсивной терапии – не более 3 500 пациентов.

Это позволит нам и коронавирус пройти, и спасать людей от других тяжелых болезней. Мы выбрали для себя оптимистический сценарий и отслеживаем динамику, чтобы либо усиливать карантин, или начинать процесс подготовки для выхода из этого состояния,
– заявил заместитель министра здравоохранения.

Главный санитарный врач Украины вспомнил о динамике заражения коронавирусом среди людей в медучреждениях и церквях, где от одного человека заразились 80% контактных лиц. Поэтому Ляшко в который раз отметил необходимость соблюдения карантина во время Пасхи.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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