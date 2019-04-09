Сколько чашек кофе уберегут от болезней сердца и сосудов

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Сколько чашек кофе уберегут от болезней сердца и сосудов
Сколько чашек кофе уберегут от болезней сердца и сосудов / unsplash.com

Кофе считается одним из самых популярных напитков в мире. Поэтому ученые не перестают исследовать влияние этого напитка на организм человека.

Эксперты из Института научной информации в области кофе (ISIC) выяснили, что чашка этого напитка в ежедневном меню может снизить риск развития болезней сердца и сосудов, пишет Express.

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Все из-за специальных веществ – полифенолов, которые могут обладать рядом кардиозащитных функций. Но точные механизмы до сих пор не установлены.

Полифенолы обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием. Это делает напиток эффективным в борьбе с атеросклерозом. По предположению ученых, эти вещества способны влиять на переработку жиров и холестерина в организме.

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Ученые отметили, что для того, чтобы уберечь сердце и сосуды от болезней, необходимо выпивать ежедневно от трех до пяти чашек кофе. Это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и риск преждевременной смерти на 15%.

Снижает риск этих болезней минимально даже одна выпитая чашка кофе.

Исследователи утверждают, что напиток способен бороться с болезнью Альцгеймера.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение исследования Сердечно-сосудистые заболевания
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