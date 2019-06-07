Сколько человек съедает микропластика за год: впечатляющие данные

Ежегодно человек в среднем потребляет с пищей или вдыхает до 120 тысяч частиц микропластика. К такому неутешительному выводу пришла группа канадских ученых после проведенного ими исследования.

Эксперты из Университета Виктории провели метаанализ 26 научных работ, посвященных распространению пластика в окружающей среде, пишет журнал Environmental Science and Technology.

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Они сопоставили эту информацию с диетой среднестатистического жителя США и пришли к выводу, что в год человек потребляет около сотни тысяч частиц микропластика.

Исследование выявило основные источники микропластика – морепродукты, бутилированная вода, сахар, поваренная соль, мед, алкоголь и воздух.

Вероятно, микропластик поступает и с другими продуктами вроде мяса, злаков или овощей, но об их загрязнении пока нет информации.

В результате получилось, что мужчины и женщины в США потребляют 121 тысячу и 98 тысяч частиц в год соответственно.

У мальчиков и девочек показатели ниже 81 тысяч и 74 тысяч частиц в год соответственно. Примерно половину из этого количества люди вдыхали, а вторая половина поступала с пищей и жидкостью.

При этом люди, которые покупают бутилированную воду, потребляют дополнительные 90 тысяч микрочастиц.

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