Сколько людей умерли от кори в Украине

С начала 2019 года корью заболели 24 042 человека – 10 588 взрослых и 13 454 ребенка. Сначала вспышки болезни умерло 30 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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За прошедшую неделю (18-24 февраля) корью заболели 2751 человек – 1 313 взрослых и 1 438 детей, это на 15,7% меньше в сравнении с показателями предыдущей недели (8-16 февраля), и умер один человек. В Министерстве здравоохранения отмечают, что чаще всего корью болеют дети, которые вовремя не получили вторую дозу вакцины.



Корь в Украине

Корь – что это? Инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов.

Чтобы уберечься от кори нужно сделать две дозы вакцины, которые защищают от болезни на всю жизнь. Ревакцинация не нужна, если вам сделали такую прививку в детстве (1 и 6 лет).

Симптомы кори

Сначала вспышки инфекции в Украине заболело больше людей, чем во всей Европе в целом.

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