Сколько людей умерли от кори в Украине
С начала 2019 года корью заболели 24 042 человека – 10 588 взрослых и 13 454 ребенка. Сначала вспышки болезни умерло 30 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
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За прошедшую неделю (18-24 февраля) корью заболели 2751 человек – 1 313 взрослых и 1 438 детей, это на 15,7% меньше в сравнении с показателями предыдущей недели (8-16 февраля), и умер один человек. В Министерстве здравоохранения отмечают, что чаще всего корью болеют дети, которые вовремя не получили вторую дозу вакцины.
Чтобы уберечься от кори нужно сделать две дозы вакцины, которые защищают от болезни на всю жизнь. Ревакцинация не нужна, если вам сделали такую прививку в детстве (1 и 6 лет).
Симптомы кори
Сначала вспышки инфекции в Украине заболело больше людей, чем во всей Европе в целом.
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