Сколько денег планируют выделить на здравоохранение в 2020 году
В государственном бюджете Украины на 2020 год на здравоохранение планируют выделить 90 миллиардов гривен.
Отметим, что это на 5 миллиардов меньше, чем нынешнее финансирование (95,08 миллиардов гривен).
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Как планируют распределить государственные средства на здравоохранение
Больницы и санаторно-курортные – более 6 миллиардов гривен.
Санитарно-профилактические и противоэпидемические мероприятия – 3 миллиарда 712 миллионов гривен.
Поликлиники, амбулатории, скорая и неотложная помощь – 117 миллионов гривен.
Фундаментальные и прикладные исследования и разработки в сфере здравоохранения – 532 миллиона гривен.
Другая деятельность в сфере здравоохранения – 79 миллиардов 461 миллион гривен.
Финансирование здравоохранения в 2020 году
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