Сколько денег планируют выделить на здравоохранение в 2020 году

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Финансирование украинской медицины в 2020 году
Финансирование украинской медицины в 2020 году / unsplash.com

В государственном бюджете Украины на 2020 год на здравоохранение планируют выделить 90 миллиардов гривен.

Отметим, что это на 5 миллиардов меньше, чем нынешнее финансирование (95,08 миллиардов гривен).

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Как планируют распределить государственные средства на здравоохранение

Больницы и санаторно-курортные – более 6 миллиардов гривен.

Санитарно-профилактические и противоэпидемические мероприятия – 3 миллиарда 712 миллионов гривен.

Поликлиники, амбулатории, скорая и неотложная помощь – 117 миллионов гривен.

Фундаментальные и прикладные исследования и разработки в сфере здравоохранения – 532 миллиона гривен.

Другая деятельность в сфере здравоохранения – 79 миллиардов 461 миллион гривен.

Фінансування охорони здоров'я у 2020 році
Финансирование здравоохранения в 2020 году

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Бюджет 2020 Бюджет Деньги
Источник: Здоровье 24
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