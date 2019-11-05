Сколько денег потратят на медицину в 2020 году

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Деньги на медицину в бюджете-2020
Деньги на медицину в бюджете-2020 / unsplash.com

В бюджете-2020 на здравоохранение заложили 113,3 миллиарда гривен. Это на 15,1 миллиарда больше, чем в 2019 году.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на презентации проекта бюджета на 2020 год.

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Экстренная медицина

По его словам, в следующем году приоритетом для правительства будет экстренная медицина.

 
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
"Потому что очень много украинцев не доезжают в больницы. Система сейчас неэффективна и статистика пугает. Мы должны эту ситуацию исправить. Для этого мы выделили часть ресурсов. Остальную часть мы будем привлекать из других источников".

Именно на экстренную медицину выделено 1,9 миллиарда гривен, из них 900 миллионов на закупку карет скорой помощи и 1 миллиард на открытие новых отделений экстренной помощи.

В 2020 году планируют закупить 470 карет скорой помощи и открыть 25 отделений экстренной медицины.

Доступные лекарства

Гончарук отметил, что правительство и дальше планирует развивать программу "Доступные лекарства". Особенно для пожилых и малообеспеченных людей. В следующем году ее планируют увеличить втрое. Кроме того, правительство обратит внимание на сеть, в которой эти лекарства будут распространяться.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Деньги Кабинет Министров Украины Медицина Новости Здоровье Здоровье Алексей Гончарук Бюджет 2020 Бюджет
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