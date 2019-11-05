Сколько денег потратят на медицину в 2020 году
В бюджете-2020 на здравоохранение заложили 113,3 миллиарда гривен. Это на 15,1 миллиарда больше, чем в 2019 году.
Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на презентации проекта бюджета на 2020 год.
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Экстренная медицина
По его словам, в следующем году приоритетом для правительства будет экстренная медицина.
Именно на экстренную медицину выделено 1,9 миллиарда гривен, из них 900 миллионов на закупку карет скорой помощи и 1 миллиард на открытие новых отделений экстренной помощи.
В 2020 году планируют закупить 470 карет скорой помощи и открыть 25 отделений экстренной медицины.
Доступные лекарства
Гончарук отметил, что правительство и дальше планирует развивать программу "Доступные лекарства". Особенно для пожилых и малообеспеченных людей. В следующем году ее планируют увеличить втрое. Кроме того, правительство обратит внимание на сеть, в которой эти лекарства будут распространяться.
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