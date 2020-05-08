Сколько дней ожидать на результат ПЦР-тестирования на коронавирус в Украине

Результаты ПЦР-тестирования нужно ждать максимум до 3-4 дней в зависимости от нагрузок на лабораторию.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в пятницу, 8 мая.

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Важно! По состоянию на 8 мая в Украине подтвердили 14 195 случаев заболевания коронавирусом, из них 361 закончился летально. 2 706 человек выздоровели. Добавим, что с количества больных 2 758 – это медицинские работники.

По его словам, всего в Украине ПЦР-тестирование проводят 59 лабораторий с различной формой собственности.

Больше всего исследований проводят Черновцы, Тернополь, Винница, Херсон и Черкассы, что обусловлено количеством заболеваний.

"В зависимости от нагрузок на лабораторию иногда ПЦР-тестирование ожидают до 3-4 дней максимум", – добавил Степанов.

Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала​

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