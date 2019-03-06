Сколько должно быть сексуальных партнеров

В подростковом возрасте у человека лишь начинают развиваться в сексуальных предпочтениях. В этот период формируется либидо, начинается его первая стадия – романтическая или платоническая.

Сексолог Ольга Василенко отмечает, что в этот романтический период подростки учатся выбирать партнера для отношений. Это период первых свиданий, поцелуев и прогулок.

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Чем больше подросток перебирает партнеров на этапе просто романтики и дружбы (без секса), тем лучше понимает кто ему нужен.

Сексолог Ольга Василенко “Не держите детей за решеткой, давайте им возможность набираться опыта. Так они поймут кто им нужен. Фраза "Тебе нужно определиться, меняешь мальчиков/девочек как перчатки" от родителей подростков глупая и вредная”.

Вторую стадию либидо – эротическую – мы проживаем с 12 до 26 лет. Она помогает человеку понять, кого хотим видеть "в своей постели". Но не всегда должно быть много сексуальных партнеров.

Во время сексуальной стадии, то есть третьей стадии либидо, секс приобретает формы близости, которая является важной составляющей счастливых семейных отношений.

Сексолог отмечает: не так страшно иметь одного партнера всю жизнь, если переход с романтического на эротическое либидо был правильный и вы "попали в цель". Вы встретили того человека и прошли с ним эти этапы формирования либидо, вы не спешили с сексом и когда перешли к нему, то вас все устроило.

Хуже, когда что-то пошло не так и человек вынужден терпеть, чтобы сохранить отношения. Причины могут быть разными, но эта проблема для обоих партнеров.

Ольга Василенко “Тогда логично, что могут быть и измены. Только не стоит прикрываться фразой: "Это был мой первый партнер и хотелось разнообразия". Вы ошиблись с выбором или не прилагаете усилий для хорошего секса. Это происходит в 90% случаев. Проще всего прикрываться шаблонными фразами без взятия ответственности”.

Так, те, у кого партнеров было больше, чем один, уж точно знают кого хотят. Потому что им есть с чем сравнить.

Вывод: может быть один сексуальный партнер, может быть и несколько. Главное, чтобы в сексе и в отношениях у вас не возникало проблем.

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