Сколько должны спать дети в разном возрасте: ответ Комаровского

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Комаровский рассказал, сколько часов должны спать дети
Комаровский рассказал, сколько часов должны спать дети / Фото из открытых источников

Полноценный сон важен для физического и эмоционального развития малыша. Младенцы спят большую часть суток, в то время как школьникам достаточно 9-11 часов. Поэтому, чтобы воспитать здорового и умного ребенка, родителям стоит внимательно следить за его графиком сна и оберегать от недосыпания.

Украинский детский врач Евгений Комаровский рассказал о полноценном сне детей и причинах его дефицита.

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Младенцы спят довольно много, однако они часто просыпаются, чтобы поесть. Новорожденному малышу важно полноценно и достаточно питаться и много отдыхать. В то же время, старшие дети более активны и много времени проводят в школе, посещают различные кружки и секции, играют со сверстниками. Поэтому, времени на сон у них остается меньше.

Малышам в любом возрасте нужен полноценный сон, чтобы оставаться здоровыми и полными сил. Дети, которые не высыпаются, с большей вероятностью будут иметь проблемы в школе и будут развиваться медленнее, чем сверстники.

Кроме того, родители должны установить регулярный график сна для детей старшего возраста, а также следить, чтобы они не засиживались допоздна за компьютером или гаджетами.

Сколько часов должны спать дети в разном возрасте?

Новорожденные – 15-18 часов в сутки;
Дети до 1 года – 12-14 часов в сутки;
От 3 до 6 лет – 10-12 часов в сутки;
От 7 до 12 лет – 10-11 часов в сутки;
От 12 до 18 лет – 8-9 часов в сутки.

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Почему у детей возникает дефицит сна?

По словам Евгения Комаровского, почти 90% детей спят меньше, чем нужно в их возрасте. Есть несколько причин, почему у детей появляется недосыпание:

– высокая загруженность в течение дня,
– расстройства сна,
– отсутствие режима дня,
– зависимость от компьютера, телевизора, телефона,
– сильная загруженность домашними заданиями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Дети Доктор Евгений Комаровский
Источник: 24 Канал
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