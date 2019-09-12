Сколько государство заплатит медучреждениям за лечение пациентов – прайс-лист

С 2020 года роды, лечение инсульта и инфаркта – станут бесплатными. НСЗУ будет платить медучреждениям за каждую оказанную услугу пациентам. Государство гарантирует четкий перечень тарифов и услуг.

Ульяна Супрун сообщила предварительные суммы, которые будет платить НСЗУ за услуги медучреждениям.

Читайте также: Новый этап медицинской реформы: какие изменения ждут украинцев в 2020 году

Пациент получает качественную медицинскую услугу, а платит – НСЗУ – Национальная служба здоровья Украины.

Следовательно, с 2020 года по программе медицинских гарантий, НСЗУ будет платить 8500 грн – за роды, 19 500 грн – за лечение одного инсульта, 15 800 грн – за лечение инфаркта.

Программа медицинских гарантий станет альтернативой бесплатной медицине, ведь будет иметь четкий перечень услуг, которые гарантирует государство и четкие тарифы для учреждений, которые заключат договоры НСЗУ.

Ульяна Супрун “Пациентам не придется платить за эти услуги из своего кармана – они уже заплатили из своих налогов. Медики смогут получить повышенную оплату труда в зависимости от качества и количества предоставляемых услуг".

Четкий перечень услуг, которые будет предусматривать программа медицинских гарантий, станет известен, когда Верховная Рада примет бюджет на 2020 год.

В нее должны войти услуги первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной медицинской помощи и реабилитации.

Программа будет покрывать:

лечение острого мозгового инсульта;

лечение острого инфаркта миокарда;

помощь в родах и неонатальную помощь;

эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний.

По перечисленные услуги медучреждения будут получать оплату от НСЗУ по приоритетному тарифу. То есть пациент будет получать услуги бесплатно. Получить их можно будет по направлению семейного врача.

С 2020 года без направления специализированную медицинскую помощь пациенты, в случае необходимости, смогут получить в таких врачей: акушера-гинеколога, стоматолога, педиатра, психиатра, нарколога. А также – при неотложном состоянии.

Если же пациент обращается к узкому специалисту без направления семейного врача – эти услуги будут оплачиваться в кассе по определенным тарифам.



Услуги узкопрофильных специалистов будут оплачиваться в кассе

Сейчас пациенты могут получить ряд услуг бесплатно – на уровне семейной медицины.

"Если в медучреждении требуют или будут требовать деньги за уже оплаченные услуги – можно обратиться на горячую линию 1677. НСЗУ вправе расторгнуть договор с медучреждением-нарушителем, а это значит полную потерю финансирования", – отмечает Ульяна Супрун.

Также экс-министр напомнила, что для того, чтобы получать финансирование в 2020 году, больницы должны автономизироваться, стать коммунальными некоммерческими предприятиями, подключиться к электронной системе здравоохранения, компьютеризироваться и заключить договор с НСЗУ.