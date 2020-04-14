Сколько коронавирус живет на купюрах и на одежде: новое исследование
Ученые из Гонконга выяснили, сколько коронавирус держится на поверхностях банкнот и на одежде. Их исследование еще раз подтвердило, что необходимо мыть руки и отказаться от пользования наличными.
В связи с пандемией, эксперты неоднократно отмечали, что пока лучше отказаться от использования наличных, на поверхности которой живет множество видов микробов и патогенных бактерий, сообщает The Lancet Microbe.
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Ученые из Школы общественного здравоохранения при Университете Гонконга проверили живучесть возбудителя коронавируса SARS-CoV-2.
Для этого 5 микролитров вирусной культуры нанесли на различные поверхности с помощью пипетки. Отметим, что относительная влажность воздуха во время эксперимента была примерно 65%.
Сколько COVID-19 держится на поверхностях
- Ученые обнаружили, что коронавирус дольше всего держится на гладких поверхностях.
- Зато с папиросной бумаги или салфеток он исчезал уже через 3 часа.
- 3 поверхностей обработанной древесины и тканей возбудитель инфекции исчезал только на второй день.
- Между тем на банкнотах и стекле SARS-CoV-2 держался около четырех дней.
Хотя SARS-CoV-2 может быть стабильным в благоприятной среде, он чувствителен к стандартным методам дезинфекции... Если вы хотите защитить себя, соблюдайте правила гигиены, часто мойте руки и старайтесь не касаться лица, рта или носа,
– отметили исследователи.
Коронавирус чувствителен к теплу
Ученые решили проверить живучесть инфекции при различных температурах и выяснили, что лучше он держится при 4°С. При такой температуре снижение его концентрации (титра) началось только на 14-й день.
Исследователи постепенно наращивали тепло и обнаружили, что время инактивации вирус начал сокращаться только при 22°C. Между тем:
- При 22°C коронавирус был активными до 7 дней и исчезал ко второй неделе;
- При 37°C коронавирус исчезал на второй день;
- При 56°C возбудитель инфекции исчез через полчаса;
- При 70°C SARS-CoV-2 исчез через пять минут.
Следовательно, ученые призывают отдавать предпочтение бесконтактному виду платежей и соблюдать правила гигиены.
Живучесть коронавируса на поверхностях / Инфографика 24 канала
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