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Сколько коронавирус живет на купюрах и на одежде: новое исследование

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Сколько коронавирус живет на купюрах и на одежде / NIAID

Ученые из Гонконга выяснили, сколько коронавирус держится на поверхностях банкнот и на одежде. Их исследование еще раз подтвердило, что необходимо мыть руки и отказаться от пользования наличными.

В связи с пандемией, эксперты неоднократно отмечали, что пока лучше отказаться от использования наличных, на поверхности которой живет множество видов микробов и патогенных бактерий, сообщает The Lancet Microbe.

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Ученые из Школы общественного здравоохранения при Университете Гонконга проверили живучесть возбудителя коронавируса SARS-CoV-2.

Для этого 5 микролитров вирусной культуры нанесли на различные поверхности с помощью пипетки. Отметим, что относительная влажность воздуха во время эксперимента была примерно 65%.

Сколько COVID-19 держится на поверхностях

  • Ученые обнаружили, что коронавирус дольше всего держится на гладких поверхностях.
  • Зато с папиросной бумаги или салфеток он исчезал уже через 3 часа.
  • 3 поверхностей обработанной древесины и тканей возбудитель инфекции исчезал только на второй день.
  • Между тем на банкнотах и стекле SARS-CoV-2 держался около четырех дней.

Хотя SARS-CoV-2 может быть стабильным в благоприятной среде, он чувствителен к стандартным методам дезинфекции... Если вы хотите защитить себя, соблюдайте правила гигиены, часто мойте руки и старайтесь не касаться лица, рта или носа,
– отметили исследователи.

Коронавирус чувствителен к теплу

Ученые решили проверить живучесть инфекции при различных температурах и выяснили, что лучше он держится при 4°С. При такой температуре снижение его концентрации (титра) началось только на 14-й день.

Исследователи постепенно наращивали тепло и обнаружили, что время инактивации вирус начал сокращаться только при 22°C. Между тем:

  • При 22°C коронавирус был активными до 7 дней и исчезал ко второй неделе;
  • При 37°C коронавирус исчезал на второй день;
  • При 56°C возбудитель инфекции исчез через полчаса;
  • При 70°C SARS-CoV-2 исчез через пять минут.

Следовательно, ученые призывают отдавать предпочтение бесконтактному виду платежей и соблюдать правила гигиены.


Живучесть коронавируса на поверхностях / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Здоровье Деньги Мода Стиль и мода Профилактика заболеваний Медицина исследования Лечение
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