Сколько людей контактировали с женщиной, которая умерла от коронавируса в Черновцах

В Черновицкой ОГА рассказали, сколько контактных лиц было обнаружено у женщины, умершей от неврологического осложнения и у которой был подтвержден коронавирус.

Как рассказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, зафиксировано, что пять человек контактировали с больной женщиной.

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Сейчас контактные лица находятся в самоизоляции. Все они имеют симптомы вирусного заболевания.

"У буковинки с летальным исходом есть 5 контактных лиц с признаками вирусного заболевания, они госпитализированы. Мы не можем здоровых (контактных) госпитализировать в инфекционные отделения. Эти люди спокойно могут дома проходить самоизоляцию", – сказала Гусак.

Коротко про коронавирус в Черновцах

Сейчас в Черновцах подтвердили 10 случаев заражения Covid-19. 17 марта обнаружили шесть случаев – 33-летняя женщина (летальный случай), люди в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей: год и десять месяцев и шесть месяцев. Все больные контактировали с лицами, у которых ранее подтвердили заболевание Covid-19.

Первый подтвержденный в Украине случай зафиксировали именно в Черновцах. 3 марта коронавирус обнаружили у мужчины, который вернулся из путешествия по Италии. Он до сих пор находится в больнице и изолирован. 15 марта ему сделали повторный тест на коронавирус – он отрицательный. Если еще один тест будет отрицательным, мужчина полностью выздоровел.

12 марта тест на коронавирус показал положительный результат у мужчины, жена которого недавно вернулась из Италии.

16 марта подтвердили коронавирус еще у двух женщин из Черновцов. После обеда в этот день врачи области сообщали, что все госпитализированные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Сейчас в городе и области введен режим чрезвычайной ситуации: раньше всех в Украине закрыли рынки, заведения общественного питания, спортивные клубы. Также из области не ездят автобусы.



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