Сколько людей одержимы сексом

Одержимость сексом значительно более распространена, чем это ранее считалось. От этого расстройства страдают каждый 10 мужчина и каждая 12 женщина.

10% мужчин и 7% женщин не могут нормально контролировать свои сексуальные мысли и позывы, говорится в результатах исследования Университета Миннесоты.

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Здоровая сексуальная жизнь имеет множество преимуществ для психического и физического здоровья человека, но когда секс начинает занимать все мысли, то он негативно влияет на повседневную жизнь и работу, разрушительно влияет на человека.

Причем сексуальная одержимость влияет на различные группы, особенно сексуальные и расовые меньшинства, в разных пропорциях. Поэтому у этого феномена могут быть разные причины и сценарии развития.



10% мужчин и 7% женщин зависимы от секса

Сексуальную одержимость иногда называют гиперсексуальностью, однако это расстройство не признается наукой и не включено в список психических и сексуальных нарушений. Но психиатры выражают опасения по поводу того, что количество жертв этого нарушения растет, а в некоторых странах мира, включая США, открываются специальные реабилитационные центры для лечения сексуальной одержимости.

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