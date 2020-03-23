Сколько людей переносят коронавирус бессимптомно: новые данные

Каждый третий положительный анализ на коронавирус был взят у пациентов, не имевших симптомов. Китайские врачи называют их "тихими переносчиками".

Китайская газета South China Morning Post со ссылкой на засекреченные архивы правительства Китая сообщает, что настоящий масштаб и количество так называемых "тихих переносчиков" коронавируса гораздо выше, чем это считалось ранее.

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В частности, каждый третий человек с Covid-2019 не имел симптомов. Можно предположить, сколько в реальности тех, у кого этих анализов не проводили. Если человек не демонстрирует симптомов этой инфекции и не вступал в контакт с больными, анализа у него не берут из-за нехватки тестов.



У каждого третьего больного не было симптомов коронавируса / istockphoto.com

К концу февраля в Китае положительные анализы на коронавирус обнаружили у 43 000 человек, которые не имели симптомов. В официальную статистику они не попали, и в ней как и раньше были 81 000 больных. Это открытие может оказать существенное влияние на те стратегии, которые сейчас используют государства для сдерживания эпидемии коронавируса.

Ученые пока не имеют единого мнения о том, какую роль играют в распространении болезни бессимптомные носители, и насколько они заразны. Некоторые из них считают, что заразные, а другие настаивают, что заражения происходят после кашля и чихания, то есть уже на стадии болезни.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения считает, что бессимптомная передача встречается "экстремально редко".

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