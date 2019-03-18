Сколько людей умерли от кори в Украине

Всего с 28 декабря 2018 года до 14 марта 2019 года корью в Украине заболело 30 794 человека — 13 825 взрослых и 16 969 детей. С начала года от кори умерло 11 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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В течение 11-й недели 2019 года корью заболели 2 146 человек — 1 044 взрослых и 1 102 ребенка.

16 марта от осложнений кори – пневмонии – умерла 9-летняя девочка в Ровенской области. В Министерстве здравоохранения отмечают, что чаще всего корью болеют дети, которые вовремя не получили вторую дозу вакцины.



Корь в Украине

Корь – что это? Инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов.

Чтобы уберечься от кори нужно сделать две дозы вакцины, которые защищают от болезни на всю жизнь. Ревакцинация не нужна, если вам сделали такую прививку в детстве (1 и 6 лет).

Симптомы кори

С начала вспышки инфекции в Украине заболело больше людей, чем во всей Европе в целом.

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