Сколько людей умерли от кори в Украине
Всего с 28 декабря 2018 года до 14 марта 2019 года корью в Украине заболело 30 794 человека — 13 825 взрослых и 16 969 детей. С начала года от кори умерло 11 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
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В течение 11-й недели 2019 года корью заболели 2 146 человек — 1 044 взрослых и 1 102 ребенка.
16 марта от осложнений кори – пневмонии – умерла 9-летняя девочка в Ровенской области. В Министерстве здравоохранения отмечают, что чаще всего корью болеют дети, которые вовремя не получили вторую дозу вакцины.
Чтобы уберечься от кори нужно сделать две дозы вакцины, которые защищают от болезни на всю жизнь. Ревакцинация не нужна, если вам сделали такую прививку в детстве (1 и 6 лет).
Симптомы кори
С начала вспышки инфекции в Украине заболело больше людей, чем во всей Европе в целом.
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