Сколько людей умерли от кори в Украине

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Корь в Украине 2019 - статистика смертности от кори
С начала года корью заболело более 30 тысяч человек / express.co.uk

Всего с 28 декабря 2018 года до 14 марта 2019 года корью в Украине заболело 30 794 человека — 13 825 взрослых и 16 969 детей. С начала года от кори умерло 11 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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В течение 11-й недели 2019 года корью заболели 2 146 человек — 1 044 взрослых и 1 102 ребенка.

16 марта от осложнений кори – пневмонии – умерла 9-летняя девочка в Ровенской области. В Министерстве здравоохранения отмечают, что чаще всего корью болеют дети, которые вовремя не получили вторую дозу вакцины.

Кір в Україні
Корь в Украине

 
Корь – что это?
Инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов.

Чтобы уберечься от кори нужно сделать две дозы вакцины, которые защищают от болезни на всю жизнь. Ревакцинация не нужна, если вам сделали такую прививку в детстве (1 и 6 лет).

Симптоми кору

Симптомы кори

С начала вспышки инфекции в Украине заболело больше людей, чем во всей Европе в целом.

Что надо знать о кори: смотрите видео

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Здоровая жизнь Министерство здравоохранения Украины Корь
Источник: 24 Канал
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