Сколько мандаринов можно съедать в день без вреда для здоровья

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Сколько мандаринов в день можно есть / lady.tochka.net

Конкретной нормы нет, но есть здравый смысл: в день можно съедать до четырех мандаринов, не опасаясь за здоровье.

Об этом сообщает med2.

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При употреблении мандаринов нужно ориентироваться на аллергические эпизоды. Если в анамнезе есть аллергические реакции на цитрусовые, то мандарины из новогоднего меню человека должны быть полностью исключены.

Если в анамнезе аллергических реакций не было, то в день можно съесть 2-4 мандарина, но не доходить до уровня одного килограмма.

Слишком активное употребление мандаринов может быть вредным для здоровья людей, которые страдают от болезней желудка и двенадцатиперстной кишки. Также мандарины не стоит употреблять при гастритах, энтеритах, колитах.

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Важно: перед употреблением мандарины следует обязательно мыть. Для сохранения продукции перевозчики нередко покрывают фрукты химикатами – об этом может свидетельствовать яркий восковой блеск на фруктах и их липкость. Эти химические растворы могут нанести серьезный вред здоровью.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание Советы
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