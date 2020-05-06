Сколько медработников болеет коронавирусом во всем мире

С начала пандемии коронавируса заболели по меньшей мере 90 тысяч медицинских работников по всему миру. И умерли около 260 медсестер.

Об этом сообщает Международный совет медицинских сестер (ICN).

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В отчете говорится, что основной причиной инфицирования медперсонала является дефицит средств индивидуальной защиты.

ICN призывает правительства вести точные записи, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди медицинского персонала и пациентов. При этом отмечается, что предоставленные данные не охватывают все страны мира.

Количество случаев инфицирования работников здравоохранения выросло с 23 тысяч, и мы считаем, что их более 90 тысяч, но это все еще заниженная оценка, поскольку она охватывает не все страны мира,

– говорится в заявлении исполнительного директора ICN Говарда Кеттон.

Отметим, что только в Украине уже 2551 работник медицинской сферы заболел COVID-19.



Симптомя коронавируса / Инфографика 24 Канала

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