Сколько мест для обсервации подготовили в Киеве
В Киеве подготовили 4 базы для киевлян, которые вернулись из-за границы. Это около 3000 мест.
Об этом на брифинге сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Также на тему: Где поселят киевских бомжей во время карантина
Он напомнил, что правительство своим решением ввело обязательную обсервацию для тех, кто прибывает из-за границы.
Мэр Киева Виталий Кличко
“Несколько гостиниц и баз отдыха подготовили министерства, это объекты, которые находятся на их балансе. Столица также подготовила уже 4 таких базы для киевлян. Таким образом Киев теперь может предоставить 3 тысячи мест для обсервации. Сейчас 207 человек находятся на двухнедельной обсервации в столице”.
Кличко добавил, что в ближайшее время прибудут несколько самолетов, которые возвращают из-за границы украинцев. Сколько среди них будет киевлян – пока неизвестно.
Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 06:35 В Украине тяжелое течение COVID-19 ожидается в 5% случаев, – врач-инфекционист
сегодня , 11:05 Коронавирус в оккупированном Крыму: количество больных возросло до 27 человек
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
В Украине 1462 человека заразились коронавирусомсегодня , 09:37
-
В Минздраве спрогнозировали, когда страна вернется к нормальной жизнисегодня , 11:57
-
В Нью-Йорке рассматривают возможность массовых захоронений в городских паркахсегодня , 11:01
-
Новый корпус Охматдета достроили - официально его откроют 1 июня: видеосегодня , 09:33
-
Ляшко объяснил слова про "Украине не нужно много тестов"сегодня , 10:21
-
В Александровской больнице в Киеве умер пациент с коронавирусом, еще один в тяжелом состояниисегодня , 10:46
Предложения партнеров
Комментарии