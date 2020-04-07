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Сколько мест для обсервации подготовили в Киеве

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Обсервация в Киеве / myalexandriya.com

В Киеве подготовили 4 базы для киевлян, которые вернулись из-за границы. Это около 3000 мест.

Об этом на брифинге сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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Он напомнил, что правительство своим решением ввело обязательную обсервацию для тех, кто прибывает из-за границы.

 
Мэр Киева Виталий Кличко
“Несколько гостиниц и баз отдыха подготовили министерства, это объекты, которые находятся на их балансе. Столица также подготовила уже 4 таких базы для киевлян. Таким образом Киев теперь может предоставить 3 тысячи мест для обсервации. Сейчас 207 человек находятся на двухнедельной обсервации в столице”.

Кличко добавил, что в ближайшее время прибудут несколько самолетов, которые возвращают из-за границы украинцев. Сколько среди них будет киевлян – пока неизвестно. 


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Автор: Александр Бевза
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Киева Новости Здоровье Лечение Здоровье
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