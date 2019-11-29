Сколько можно пить алкоголя в день: новые данные

По мнению немецких специалистов, ежедневная доза спиртного для женщины не должна превышать 12 граммов чистого алкоголя, если она хочет, чтобы ее здоровье не пострадало. Для мужчин максимальный предел – 24 грамма.

Для сохранения хорошего здоровья человеку необходимо если не отказаться от алкоголя совсем, то хотя бы не злоупотреблять. Такое экспертное мнение опубликовал журнал Focus.

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Почему не стоит злоупотреблять алкоголем?

Немецкие специалисты предупредили, что употребление алкоголя подавляет усвоение витаминов и питательных веществ в организме, с чем связан риск развития многих нарушений, которые приводят к заболеваниям. В частности, постоянное злоупотребление алкоголем способно стать фактором развития более 200 заболеваний, включая такие как панкреатит, подагра, сердечная недостаточность.

Кроме того, алкоголь ассоциирован с возникновением рака. Эксперты объяснили, что продукты распада ацетальдегида, образованные при усвоении спиртных напитков, наносят ущерб генетическому материалу и способствуют образованию свободных радикалов в организме.



Два дня в неделю стоит полностью отказаться от алкоголя

Хотя бы два дня в неделю спиртного в рационе не должно быть вовсе,

– посоветовали немецкие медики.

Сколько можно пить алкоголя в день?

Они считают, что ежедневная доза спиртного для здоровой женщины не должна превышать 12 граммов чистого алкоголя – это эквивалентно бутылке пива (0,3 литра) или бокала вина.

Для мужчин, по их мнению, суточный максимум – это 24 грамма алкоголя в день, или две маленькие бутылки пива (всего 0,6 литра), или большой бокал вина (0,25 литра).

Но мы подчеркиваем, что по данным ВОЗ, безопасной дозы алкоголя не существует.

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