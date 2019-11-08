Сколько надо заниматься спортом, чтобы уменьшить риск инсульта

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Физическая активность снижает риск инсульта
Физическая активность снижает риск инсульта / unsplash.com

Если пенсионеры уделяют физическим нагрузкам хотя бы один час в неделю, то это позволяет уменьшить риск болезней сердца и инсультов. Тренировки идут на пользу даже тем, кто имеет диабет второго типа или инвалидность.

Никогда не поздно начать заниматься спортом, это показало новое масштабное исследование. Ученые из Южной Кореи пришли к выводу, что физическая активность после 60 лет существенно снижает риск инфарктов и инсультов даже у тех людей, кто раньше не очень дружил со спортом.

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Все дело в том, что необходимость ходить на работу и как-то двигаться там также может считаться разновидностью физических нагрузок. Но, когда люди выходят на пенсию, то чаще всего ведут сидячий образ жизни, который вместе с резким ограничением социальных контактов наносит очень существенный удар по их организму.

 
Инсульт – что это?
Это острое нарушение мозгового кровообращения, в результате которого возникает повреждение части головного мозга, которое может вызвать:
– паралич конечностей;
– потерю зрения;
– нарушение походки, речи и психических функций.

Все это существенно увеличивает риск сердечно-сосудистых болезней. И вот теперь было доказано, что пенсионерам необходимо включать в свою жизнь любые разновидности физических нагрузок для того, чтобы защититься от широко распространенных в пожилом возрасте болезней.

Старшим людям потрібна фізична та розумова активність
Пожилым людям нужна физическая и умственная активность

Исследование показало, что любое количество нагрузок может быть полезным для здоровья, включая даже один час в неделю. Но максимальное преимущество приносят от 75 до 150 минут физических нагрузок в неделю, с помощью которых можно уменьшить риск инфарктов и инсультов на 27%.

 
Инсульт – симптомы
– человек не может улыбнуться, при этом, как правило, опускается уголок губ;
– произношение неразборчивое и путанное;
– человек не может поднять руки вверх или одна рука слишком слаба и не шевелится;
– возникает слабость или онемение в правой или левой части туловища и конечностях;
– иногда инсульт может проявиться только интенсивной головной болью.

Именно поэтому южнокорейские исследователи призывают врачей из разных стран мира выписывать физическую активность пациентам старшего возраста для того, чтобы предотвратить серьезные ухудшения в работе сердечно-сосудистой системы. Чем больше спорта в жизни пенсионера, тем он здоровее, причем не только физически, но и интеллектуально.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания Долголетия
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