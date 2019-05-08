Сколько нужно есть яиц, чтобы уберечься от слепоты

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Сколько нужно есть яиц, чтобы уберечься от слепоты
Сколько нужно есть яиц, чтобы уберечься от слепоты / unsplash.com

Ученые из Австралии провели исследование и обнаружили, что яйца помогут избежать возрастной потери зрения, вызванной дегенеративными изменениями сетчатки глаза.

В исследовании, которое длилось 15 лет, приняли участие две тысячи пациентов в возрасте от 49 лет, пишет Clinical Nutrition.

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Все участники рассказали, как часто они употребляют яйца.

Оказалось, что у людей, которые потребляли 2-4 яйца в неделю, снижался риск потери зрения в результате возрастной макулярной дистрофии сетчатки на 62%.

 
Дистрофия сетчатки глаза – что это?

Это не одна, а целая группа заболеваний глаз, которые приводят к постепенной гибели клеток сетчатки. Они могут быть самостоятельными, а могут возникать и на фоне других болезней. Дистрофия сетчатки является основной причиной резкого ухудшения зрения вплоть до полной его потери.

Коварство этой патологии заключается в том, что в течение достаточно долгого времени она себя практически ничем не проявляет, но при этом приводит к необратимым изменениям в строении сетчатки.

При этом 5-6 яиц в неделю еще больше снижали риск возрастной слепоты по сравнению с теми, кто не ел яйца или употреблял их меньше, чем два яйца в неделю.

А вот у людей, которые ели несколько яиц в день, не снижался и не повышался риск развития слепоты.

via GIPHY

Исследователи считают, что на сохранение зрения в данном случае влияют каротиноиды, которые в большом количестве содержится в яичном желтке. Известно, кто каротин питает сетчатку глаза. Кроме этих веществ в желтке также много лютеина и зеаксантина, антиоксидантов, которые способны сохранять остроту зрения.

Ученые также не могут объяснить, почему избыток употребления яиц никак не влияет на остроту зрения.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Профилактика заболеваний Здоровье глаз Здоровое питание
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