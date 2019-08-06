Сколько нужно пользоваться смартфоном, чтобы увеличить риск ожирения

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Сколько нужно пользоваться смартфоном, чтобы увеличить риск ожирения
Сколько нужно пользоваться смартфоном, чтобы увеличить риск ожирения / newsd.in

Новое исследование ученых из Колумбии показало, что люди, которые пользовались смартфонами, имеют на 43% повышенный риск появления ожирения.

Исследователи из Университета Симона Боливара провели анализ тысячи студентов факультета медицинских наук – 700 женщин и 360 мужчин. Средний возраст которых составлял 19 и 20 лет соответственно, пишет EurekAlert!.

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36% мужчин имели избыточный вес, и 57% ожирения, а женщины – 42% избыточного веса и 57% ожирение.

Исследователи обнаружили, что риск ожирения увеличился на 43%, если смартфон использовался пять и более часов в день.

 
Ожирение – что это?

Это заболевание, которое увеличивает риск возникновения различных болезней, таких как заболевание сердца, диабет II типа, синдром обструктивного апноэ сна, некоторые виды онкологических заболеваний рака, остеоартрита и астмы.

Чаще всего ожирение возникает вследствие потребления пищи с высокой энергетической ценностью в сочетании с недостаточной физической активностью.

Все из-за того, что студенты вдвое чаще употребляли больше сладких напитков, фаст-фуда, сладостей, закусок и снизили физические нагрузки.

26% процентов участников с лишним весом и 4,6% людей, страдающих ожирением, провели более пяти часов, пользуясь своим устройством.

via GIPHY

Проведение слишком много времени перед смартфоном увеличивает сидячий образ жизни, сокращает время физических нагрузок.

 
Ожирение – причины возникновения

пассивный образ жизни с малой физической активностью;
• генетические нарушения ферментативной активности;
• избыточное потребление жиров, углеводов, соли, алкогольных и сладких напитков, прием пищи в ночное время и т. п;
• переедание психогенного характера;
состояния физиологические (беременность, климакс);
• недосыпание, стрессы, прием гормональных и психотропных лекарственных средств

А это все увеличивает риск преждевременной смерти, диабета, сердечных заболеваний, различных видов рака, костно-суставного дискомфорта и опорно-двигательных симптомов.

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Теги: Техно Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь исследования Смартфоны
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