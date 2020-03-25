Сколько правительство выделит средств на поддержку медицинских учреждений в регионах
На заседании правительства 25 марта Кабмин принял решение выделить средства медицинским учреждениям в регионах.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в фейсбуке.
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Это важный шаг, который позволит обеспечить непрерывность предоставления необходимых медицинских услуг украинцам в условиях трансформации системы здравоохранения Украины,
– заявил глава Минздрава Илья Емец.
Сколько средств выделило правительство и на что:
- 651,4 миллиона гривен выделили на обеспечение лечения больных сахарным и несахарным диабетом, во 2-м и 3-м кварталах;
- 173 миллиона дадут на содержание региональных центров общественного здоровья;
- 905,8 миллиона гривен пойдут на финансовую поддержку отдельных учреждений здравоохранения вторичного и третичного уровня, которые заключили договоры с НСЗУ;
- 1,5 миллиардов гривен выделили на финансирование домов ребенка, учреждений службы крови, МСЭКов, бюро судмедэкспертизы, баз спецмедснабжения, проведения судебно-психиатрической экспертизы, патолого-анатомических бюро и учреждений оказания психиатрической помощи;
Также Минздрав вместе Национальной службой здоровья Украины в течение трех месяцев должны осуществить анализ реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания, после чего предоставить Кабмину предложения по усовершенствованию.
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