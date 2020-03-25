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Сколько правительство выделит средств на поддержку медицинских учреждений в регионах

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На заседании правительства 25 марта Кабмин принял решение выделить средства медицинским учреждениям в регионах.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в фейсбуке.

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Это важный шаг, который позволит обеспечить непрерывность предоставления необходимых медицинских услуг украинцам в условиях трансформации системы здравоохранения Украины,
– заявил глава Минздрава Илья Емец.

Сколько средств выделило правительство и на что:

  • 651,4 миллиона гривен выделили на обеспечение лечения больных сахарным и несахарным диабетом, во 2-м и 3-м кварталах;
  • 173 миллиона дадут на содержание региональных центров общественного здоровья;
  • 905,8 миллиона гривен пойдут на финансовую поддержку отдельных учреждений здравоохранения вторичного и третичного уровня, которые заключили договоры с НСЗУ;
  • 1,5 миллиардов гривен выделили на финансирование домов ребенка, учреждений службы крови, МСЭКов, бюро судмедэкспертизы, баз спецмедснабжения, проведения судебно-психиатрической экспертизы, патолого-анатомических бюро и учреждений оказания психиатрической помощи;

Также Минздрав вместе Национальной службой здоровья Украины в течение трех месяцев должны осуществить анализ реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания, после чего предоставить Кабмину предложения по усовершенствованию.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Лечение Здоровье Кабинет Министров Украины Медицинская реформа Илья Емец Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье
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