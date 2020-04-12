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Сколько процентов украинцев заболеют COVID-19: прогноз Минздрава

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Сколько процентов украинцев заболеют COVID-19 / unsplash.com

По оценке Минздрава, коронавирусом заболеет не более 2% населения. Это оптимистический сценарий развития событий, ведь именно при 2% инфицированного населения система здравоохранения безболезненно справится с количеством больных.

Главный санитарный врач страны отметил, что в Минздраве есть несколько прогнозов – оптимистический и пессимистический. Сейчас Украина движется по оптимистическому сценарию. И это благодаря превентивным мерам, которые принимала наша страна, отметил Ляшко в интервью LB.

Обратите внимание Система здравоохранения пока справляется с нагрузкой, – Ляшко

Он отметил, что в Минздраве ожидают существенный рост количества выявленных случаев коронавируса, этому будет способствовать изменение алгоритмов тестирования.

В Украине тестируют не только тех, у кого подозревает COVID-19, но и:

  • всех больных пневмонией;
  • всех людей с лихорадкой;
  • всех контактных лиц.

Ляшко надеется, что украинцы будут придерживаться карантина и на пасхальные праздники не пойдут в церковь.

Наши прогнозы базируются на показателях, которые предоставили нам ученые из Великобритании. Они показывают, что соблюдение самоизоляции позволит нам на 70% снизить динамику заболеваемости. Сейчас мы идем по сценарию, который предусматривает, что за период вспышки будет инфицировано не более 2% населения,
– отчитался Ляшко.

Он подчеркнул, что если в Украине будет 10% и более больных, то в стране может возникнуть коллапс медицинской системы.

Важно! Минздрав пытается максимально растянуть пик заболевания коронавирусом. Ведь, когда одновременно будет болеть большое количество людей, то система здравоохранения будет перегружена, а врачей и оборудования не будет хватать, чтобы лечить всех.

Коронавирус в Украине: главное

  • По состоянию на 12 апреля в Украине зафиксировали 2777 случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, от болезни умерли 83 человека, впрочем выздороветь удалось 89 больным.
  • В Украине продолжается общенациональная карантин – до 24 апреля, однако его могут продлить до начала мая. Кроме того, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации.
  • Больше всего больных в Черновицкой области. Там COVID-19 заболели 432 человека.
  • С 6 апреля в Украине начали действовать новые карантинные ограничения.

 

 
Автор: Алена Захарова
Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Здоровье Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Лечение
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