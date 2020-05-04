Сколько продлится пандемия коронавируса: прогнозы экспертов

Пандемия COVID-19 оказалась более сложной проблемой, чем это казалось в начале. Коронавирусная болезнь распространяется быстро, ее инкубационный период длительнее, чем например у гриппа, один инфицированный способен заразить большее число людей, чем другие инфекционные болезни, к тому же COVID-19 способен заражать до появления симптомов у носителя, или же совсем проходить в бессимптомной форме.

По любому прогнозу экспертов пандемия коронавирусной болезни продлится от 1,5 до 2 лет. Об этом пишет CNBC.

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Специалисты предупредили, что стоит готовиться к тому, что инфекция продолжит циркулировать после первой волны и, вероятно, будет периодически возвращаться. Самой тяжелой будет вторая волна осенью-зимой 2020 года.

Индекс репродукции R0 = 1 COVID-19

Индекс репродукции R0 = 1 означает, что зараженный пациент в среднем передает инфекцию одному человеку.

Важно! Заболевание будет распространяться, пока значение R0 остается выше единицы.

Как это происходит сейчас, во время пандемии коронавируса

По данным специалистов из Университета Миннесоты, индекс репродукции COVID-19 оценивают от 1,4 до 5,7. Причина такого разброса в разнице подходов к тестированию в различных регионах.

В некоторых странах благодаря ограничительным мерам удалось снизить показатель R0 по COVID-19 ниже 1, хотя когда ограничительные меры отменят, R0 может снова постепенно подняться выше 1,3, а это в свою очередь, приведет к новой вспышке болезни,

– пишут авторы отчета.

Высокий индекс репродуктивности означает, что прежде чем пандемия сойдет на нет, заразятся много людей и, вероятно, смогут выработать иммунитет.

По оценкам ученых, пандемию не удастся остановить, пока от 60% до 70% населения без иммунитета.

Пандемия не утихнет в течение следующих полутора-двух лет

На основании темпов развития прошлых эпидемий гриппа и скорости распространения коронавируса ученые пришли к выводу, что вспышка COVID-19 не утихнет в ближайшие полтора-два года, по какому бы сценарию ни развивались события.

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Сценарии распространения коронавирусной болезни

Ученые представили три возможных сценария распространения заболевания:

В одном из них вслед за первой волной весны 2020 пойдет серия из нескольких волн меньшего размера в течение лета, а затем они будут периодически возвращаться в течение одного – двух лет. Второй сценарий: за первой волной весной 2020 пойдет вторая, большая, осенью или зимой 2020 года. После этого состоится еще одна, более слабая, в 2021 году. Этот вариант совпадает с течением эпидемии испанской лихорадки 1918 года, там была такая же последовательность волн. Последний сценарий: вслед за первой волной наступит медленное распространение вируса, но без ярко выраженной волны. Такая ситуация не требует введения ограничительных мер, хотя случаи новых заражений и смертей продолжатся. Этот сценарий наименее вероятен.

Каким бы ни был сценарий развития пандемии – при наличии хотя бы минимальных мер предупреждения – мы должны быть готовы как минимум к еще 18 – 24 месяцам значительной активности COVID-19. В отдельных географических точках периодически будут возникать очаги заражения,

– отметили ученые из США.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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