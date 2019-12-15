Сколько раз в день нужно есть людям с диабетом: новые нормы

Диабет 2 типа является одним из наиболее распространенных метаболических состояний. По всему миру более 400 миллионов людей живут с этим заболеванием. Обычно врачи рекомендовали им есть шесть раз в день, но теперь нормы пересмотрели.

Группа исследователей из Тель-Авивского университета в Израиле выдвинула гипотезу о том, что прием пищи три раза в день может помочь физиологическим процессам лучше синхронизироваться и уменьшить количество инсулина, говорится в журнале DiabetesCare.

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Как проходило исследование?

В своем исследовании ученые разделили участников на две группы и случайным образом распределили их, чтобы они соблюдали или типичную диету с шестью приемами пищи в день, или диету с тремя приемами пищи в день.

Сахарный диабет второго типа – что это? Это метаболическое состояние, при котором организм не способен в достаточной мере перерабатывать глюкозу (сахар). Из-за этого уровень сахара в крови постоянно высок. Если диабет не диагностировать вовремя, это может привести к различным осложнениям, включая гипергликемию, гипертонию и проблемы со зрением.

При трехразовом питании участники должны были придерживаться плановой диеты, которая, вероятно, больше соответствовала естественной склонности людей к тому, чтобы есть больше утром и меньше вечером и ночью. Эта диета предусматривает завтрак с хлебом, фруктами и сладостями рано утром, плотный обед и легкий ужин, в котором не должно быть крахмалистой пищи, сладостей или фруктов.



Симптомы диабета

Результаты исследования

Те больные диабетом, которые придерживались типичной диеты из шести приемов пищи, не худели и не имели лучшего уровня сахара в крови. Однако те, кто ел три раза в день, наблюдали обратный эффект: они теряли вес и значительно улучшился уровень сахара в крови.

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