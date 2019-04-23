Сколько раз в день нужно посещать туалет для мочеиспускания

Замечали ли вы, что все люди имеют очень разную потребность в частоте посещения уборной для мочеиспускания? Ваша подруга бегает в туалет 5 раз за время вашего 2-часового шопинга, а вот ваш начальник, например, за весь день может ни разу не отлучиться с рабочего места.

Почему так происходит и что считать нормальным, рассказала уролог Дарья Чернышева.

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Взрослый человек должен мочиться от 6 до 8 раз в сутки. Все зависит от некоторых особенностей:

1. Сколько вы пьете. Если вы решили придерживаться рекомендаций врачей и принимать не менее 2 литров воды в сутки. То первое время вы будете посещать туалет довольно часто, пока организм не адаптируется к водной нагрузке.

2. Что вы пьете. Если ваш день начинается и заканчивается чашкой крепкого кофе или чая, а в течение рабочего дня вы выпиваете еще чашек 5 бодрящего напитка – не удивляйтесь, что посещение туалета станет крайне частым. Кстати, кока-кола, какао и энергетики тоже стимулируют диурез (образование мочи). Аналогично действует алкоголь (о пиве то всем известно?).

3. Болезни. Диабет приводит к увеличению объема мочи. Один из первых симптомов диабета – сильная жажда и частые походы в туалет. Причина – избыток глюкозы в крови, выводится с мочой и привлекает с собой молекулы воды. Мочевые инфекции или аденома предстательной железы тоже способствуют частому мочеиспусканию.

4. Лекарства. Диуретики – вещества, которые стимулируют образование мочи, часто назначаются пациентам, которые имеют высокое давление.

5. Привычка. Если с детства человек привык посещать туалет 2 раза в сутки, то вероятно мочевой пузырь "растянулся" и привык вмещать большие объемы мочи. Глупо ожидать от такого человека нормальной частоты мочеиспусканий.

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