Сколько спят люди разных стран мира

Сколько часов в сутки в среднем спят жители планеты и кому удается лучше выспаться – бедным или богачам?

В среднем мужчины спят на 20 минут меньше, чем женщины и чаще просыпаются среди ночи. С возрастом фаза быстрого сна (REM) сокращается, поэтому в молодости мы видим самые яркие сновидения, говорится в исследовании.

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Сравнив продолжительность сна в разных странах с уровнем экономики, эксперты пришли к выводу, что сон – это роскошь. Жители многих государств спят дольше, чем граждане развивающихся стран.

Украинцы в среднем, как и жители большинства стран мира, спят по 7 годин 15 минут.



Продолжительность сна в разных странах

Проблемы со сном у человечества начались относительно недавно. Во времена всеобщей электрификации людей с бессонницей было мало: все ложились спать, когда наступали сумерки.

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