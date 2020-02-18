Сколько стоит эвакуация украинцев из Китая
Эвакуацию украинцев из Китая будет выполнять авиакомпания SkyUP, правительство согласовало выделение средств на осуществление соответствующего рейса.
Эвакуация украинцев обошлась государству в 4,5 миллиона гривен. Об этом сообщил Дмитрий Абрамович, первый заместитель министра инфраструктуры Украины во время брифинга по эвакуации украинцев и граждан других государств из Китая.
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В начале февраля этого года Мининфраструктуры и Кабинетом Министров соответственно были приняты меры для выделения средств на осуществление соответствующего рейса.
Кроме украинцев, власти приняли решение взять на борт 25 иностранцев, которые тоже будут находиться на карантине в Украине. Примечательно, что средства за их эвакуацию авиакомпания получит от государств граждан, которые будут эвакуированы.
Вместе с украинцами из Уханя эвакуируют и нескольких граждан России, Беларуси, Аргентины и Нидерландов. Следовательно, на борту самолета будут находиться 49 украинцев, 25 иностранцев и 16 членов экипажа.
Что известно об эвакуации украинцев с Уханя?
- Эвакуация украинцев из Китая состоится 18 февраля, а уже через день – 20 февраля, граждане будут на территории Украины.
- Эвакуацию планировали дважды, первый раз украинцев должны были вернуть на родину 12 февраля, но за несколько часов до вылета им сообщили, что эвакуацию переносят на 19 февраля.
- Всех эвакуированных обяжут подписать согласие на 14 дневный карантин. Перед вылетом пассажиры пройдут обязательный медицинский контроль и если окажется, что у кого-то температура превышает 37,2, его на самолет не пустят.
- Кроме того, несмотря на наличие защитных костюмов, на карантин пойдет и персонал, занимавшийся обслуживанием пассажиров.
- Пока неизвестно, в какой аэропорт прибудут эвакуированные, его выберут в зависимости от того, где будет место карантина, о котором тоже однозначного ответа ни Минздрав, ни МИД, ни МВД не предоставили.
- В Украине есть два обсерватора, куда заселят эвакуированных, еще один будет резервным. Медицинское учреждение будет под охраной и постоянным наблюдением работников Национальной гвардии и Нацполиции.
- После высадки самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы будут сожжены.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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