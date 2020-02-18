Сколько стоит эвакуация украинцев из Китая

Эвакуацию украинцев из Китая будет выполнять авиакомпания SkyUP, правительство согласовало выделение средств на осуществление соответствующего рейса.

Эвакуация украинцев обошлась государству в 4,5 миллиона гривен. Об этом сообщил Дмитрий Абрамович, первый заместитель министра инфраструктуры Украины во время брифинга по эвакуации украинцев и граждан других государств из Китая.

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В начале февраля этого года Мининфраструктуры и Кабинетом Министров соответственно были приняты меры для выделения средств на осуществление соответствующего рейса.

Дмитрий Абрамович “Средства на обеспечение осуществления соответствующего рейса, именно компания SkyUp согласилась осуществить эвакуацию. Информация открыта, стоимость подобного рода чартера будет составлять до 4,5 миллиона гривен”.

Кроме украинцев, власти приняли решение взять на борт 25 иностранцев, которые тоже будут находиться на карантине в Украине. Примечательно, что средства за их эвакуацию авиакомпания получит от государств граждан, которые будут эвакуированы.

Вместе с украинцами из Уханя эвакуируют и нескольких граждан России, Беларуси, Аргентины и Нидерландов. Следовательно, на борту самолета будут находиться 49 украинцев, 25 иностранцев и 16 членов экипажа.

Что известно об эвакуации украинцев с Уханя?

Эвакуация украинцев из Китая состоится 18 февраля , а уже через день – 20 февраля, граждане будут на территории Украины.

, а уже через день – 20 февраля, граждане будут на территории Украины. Эвакуацию планировали дважды, первый раз украинцев должны были вернуть на родину 12 февраля, но за несколько часов до вылета им сообщили, что эвакуацию переносят на 19 февраля.

Всех эвакуированных обяжут подписать согласие на 14 дневный карантин . Перед вылетом пассажиры пройдут обязательный медицинский контроль и если окажется, что у кого-то температура превышает 37,2, его на самолет не пустят.

. Перед вылетом пассажиры пройдут обязательный медицинский контроль и если окажется, что у кого-то температура превышает 37,2, его на самолет не пустят. Кроме того, несмотря на наличие защитных костюмов, на карантин пойдет и персонал , занимавшийся обслуживанием пассажиров.

, занимавшийся обслуживанием пассажиров. Пока неизвестно, в какой аэропорт прибудут эвакуированные, его выберут в зависимости от того, где будет место карантина, о котором тоже однозначного ответа ни Минздрав, ни МИД, ни МВД не предоставили.

В Украине есть два обсерватора, куда заселят эвакуированных , еще один будет резервным. Медицинское учреждение будет под охраной и постоянным наблюдением работников Национальной гвардии и Нацполиции.

, еще один будет резервным. Медицинское учреждение будет под охраной и постоянным наблюдением работников Национальной гвардии и Нацполиции. После высадки самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы будут сожжены.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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