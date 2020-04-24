Сколько стоит лечение одного пациента с коронавирусом

Стоимость лечения COVID-19 зависит от особенностей течения болезни. От того, есть ли у пациента сопутствующие патологии, осложнения.

Об этом на брифинге сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, пишет 24 канал.

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По его словам, более 90% медицинских препаратов, которые предусмотрены национальным перечнем средств для лечения COVID-19, есть в медучреждениях Киева. И пациенты, которые лечатся от коронавируса в стационаре, получают их бесплатно.

А те люди, которые не нуждаются в госпитализации и лечатся дома под контролем врачей, покупают лекарства за свой счет.

Виталий Кличко "Сказать сколько точно тратят в сутки на одного пациента невозможно. Но по словам медиков, в среднем оказание помощи колеблется от 5 до 15 тысяч гривен в сутки лечения".



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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