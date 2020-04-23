Сколько стоит лечение от COVID-19 и какие условия в палатах: рассказ выздоровевшего киевлянина

Сейчас наибольшее количество подтвержденных диагнозов COVID-19 за сутки с начала вспышки в Украине зафиксировали вчера, 23 апреля – 578 новых случаев. За эти же сутки выздоровели 80 человек, а за весь период – 504 украинца.

Среди тех, кто 23 апреля получил отрицательный результат на COVID-19, – киевлянин Виктор Фантаев. Вчера его выписали из больницы. О своем самочувствии, лечении и условиях в медучреждении он рассказал в комментарии 24 каналу.

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► Самочувствие

Киевлянин отметил, что сейчас чувствует себя хорошо, есть остаточный кашель. Но по клиническим показателям – вполне здоров, температура – 36,6. По его словам, болезнь заняла примерно 22 дня.

Сначала у меня были нетипичные симптомы: влажный кашель, насморк. На третий день появился сухой кашель, состояние ухудшилось – начало ломать тело. Тогда я обратился к врачу. Но температуры у меня на тот момент не было. Через 2 дня у меня еще больше ухудшилось состояние, мне сделали ПЦР-тест. Состояние лучше не становилось, поэтому семейный врач настоял на госпитализации,

– рассказал Фантаев.

Он добавил, что не знает, где мог заразиться и исключает поездку за границу как причину.

"За границей я был более чем 2 месяца назад – вариант заражения через это отпадает. Насчет того, от кого я мог заразиться – у меня нет подозрений. Прежде всего, я придерживался карантина. Не могу сказать, что я все время находился дома, но в магазин я ходил ночью, передвигался на машине. У меня был очень узкий контакт: семья и 2 человека вне нее. Никто до меня не болел. Но, к сожалению, заболели те, с кем я контактировал. В течение прошлых эфиров я говорил, что все хорошо. Но уже 21 апреля госпитализировали моего товарища", – рассказал Фантаев.



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► Условия в медучреждении

Фантаев отметил, что лечили его в 4-й больнице Соломенского района Киева.

"Относительно условий. Сначала, когда приезжаешь в больницу и у тебя неподтвержденный диагноз – то кладут в палату, чтобы ты был один. К сожалению, комнаты действительно в плачевном состоянии. Больше всего мне приносили дискомфорт кровати, они были очень неудобные, очень старые. Когда у меня подтвердили диагноз, меня перевели в бокс, где условия уже были комфортные. А то, что оно внешне не очень выглядит – это уже другой вопрос. У товарища, который в больнице на Рижской – тоже более-менее приемлемые условия", – рассказал киевлянин.

Смотрите видео: как выглядела палата, где лечился Виктор Фантаев

Смотрите видео: как выглядит 4-я больница Соломенского района

► Качество и цена лечения

"Относительно лечения. Еще раз повторю: я действительно благодарен врачам, работали профессионалы, которые волновались и боролись", – подчеркнул киевлянин.

По обеспечению лекарствами: большинство мне предоставила больница. Но есть то, что в больнице заканчивается, и приходится покупать. Или же что-то, чего в принципе нет в больнице. Например, у меня было 2 типа ингаляции, поэтому один из способов я должен был покупать сам, потому что его в больнице не было. На лечение в плане лекарств я потратил немного больше тысячи гривен. Считаю, что это очень мало,

– рассказал Виктор Фантаев.

Смотрите видео: киевлянин, выздоровевший от COVID-19, рассказал о лечении и условиях в медучреждении