Сколько стоит сделать ПЦР-тест на коронавирус в Украине: ответ главы Минздрава Степанова

Тестирование на коронавирус в Украине, как экспресс, так и ПЦР (полимеразная цепная реакция), является бесплатным. Обеспечивает это система здравоохранения.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 17 апреля.

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То, что касается тестирований на коронавирус, то они все являются бесплатными. Есть четкий алгоритм, каким образом делают тест на коронавирус. То есть при появлении соответствующих симптомов система здравоохранения сделает бесплатно эти тесты,

– отметил он.

В то же время министр отметил, что любые злоупотребления по этому поводу – невозможны. Если есть такие случаи, глава Минздрава попросил обращаться на горячую линию Минздрава.

"Будем разбираться по каждому случаю", – подытожил Степанов.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказывал, что результаты ПЦР-тестов на коронавирус будут готовы или в тот же день, или на следующий утром. По его словам, образцы отбирают после госпитализации и доставляют в вирусологическую лабораторию. Там, соблюдая процедуру, материалы исследуют.

Также Ляшко отмечал, что образцы на ПЦР-тест берут у каждого человека с подозрением на коронавирус, то есть при любой пневмонии.

Кроме того, тест делают людям с симптомами тяжелых острых респираторных заболеваний:

высокая температура,

сухой кашель,

затрудненное дыхание.

Это три главных симптома, в других случаях решение принимает врач.

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В чем заключается разница между тестами на коронавирус / Инфографика 24 канала

Брифинг главы Минздрава Степанова о ситуации с коронавирусом в Украине: видео