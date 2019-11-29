Сколько свиданий в Tinder заканчиваются сексом

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Секс и Tinder / unsplash.com

Норвежские психологи выяснили, сколько тиндер-мэтчей (совпадений) и свиданий заканчиваются близостью – сексом на одну ночь или отношениями.

В исследовании принимали участие 269 студентов (62% – девушки), которые хотя бы раз знакомились через приложение для свиданий.

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Выяснилось, что мэтчей (совпадений) может быть сколько угодно, но только около 50% заканчиваются встречей в оффлайне. И совсем немного свиданий становятся началом чего-то большего.

via GIPHY

По статистике, только 20% свиданий заканчиваются сексом. И только 25% пользователей приложения надеются найти в нем потенциального партнера для отношений.

Что такое Tinder? Это популярное мобильное приложение, платформа для быстрых встреч\свиданий с людьми, находящимися недалеко от вас. В Украине приложение начало работать с 2015 года.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Интернет Техно Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Секс Приложения Психология семьи
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