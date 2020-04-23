Сколько свободных мест и аппаратов ИВЛ сейчас есть в больницах Украины: ответ Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов, анализируя статистику распространения коронавируса, говорит, что Украина пока справляется с нагрузкой. Всего в стране сейчас заняты лишь 10-15% коек в больницах.

Система здравоохранения Украины полностью способна контролировать коронавирусную болезнь и не допускать каких-то пиков, при которых врачи не смогут оказывать медицинскую помощь. Об этом Максим Степанов заявил в интервью "Украинской правде".

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Он отметил, что 10-15% мест в больницах сейчас заняты, еще меньшее количество используется сейчас аппаратов искусственной вентиляции легких –около 7,5%.

Если мы говорим, например, об аппаратах искусственной вентиляции легких, то из 243 больниц, которые у нас определены на борьбу с СOVID-19, у нас установлено 2 097 аппаратов искусственной вентиляции легких. Из них занято 155,

– рассказал Степанов.

Поэтому, приводя эти цифры, министр МОЗ отметил, что карантинные мероприятия, которые уже месяц проходят в Украине, действительно дали свой результат. "Когда мы говорим о контролируемой ситуации, мы смотрим на способность системы здравоохранения предоставлять соответствующую помощь больным коронавирусом", – отметил Степанов.

По состоянию на 23 апреля в Украине подтверждено 7170 случаев COVID-19, 187 человек умерли, 504 пациенты преодолели недуг.



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