Сколько тестов на коронавирус нужно Украине

В Украину из Китая самолетом доставили 250 тысяч тестов на выявление коронавируса. Первыми их получат медики, военнослужащие, работники полиции и Госпогранслужбы. Сколько еще нужно таких тестов – читайте дальше.

В Минздраве заявили, что привезли в Украину первую партию, потом будет вторая. Речь идет о двух видах – тестов полимеразной цепной реакции и для экспресс-диагностики, их еще называют "скорыми".

К слову Экспресс-тесты на коронавирус доставят во все области в течение 23 марта, – Аваков

Ученый-биохимик Сергей Комисаренко в комментарии 24 каналу объяснил, какая между ними разница.

Сергей Комісаренко, ученый-биохимик " Эти тесты (речь идет о "скорых" – 24 канал) демонстрируют существование вируса у человека после того, как у него выработались антитела, а это занимает 4, 5, 6, а иногда и больше дней. Другие тесты, которые значительно чувствительнее, основаны на полимеразной цепной реакции. Можно определить даже одну молекулу, которая присуща этому вирусу"

Чтобы чувствовать себя спокойно, говорят вирусологи, Украине нужно минимум 18 миллионов тестов на коронавирус. И перспективы не плохие – отечественный Институт молекулярной биологии и генетики НАН разработал собственную тест-систему, которая готовится к промышленному выпуску.

В Минздраве отмечают, если украинцы обнаружат у себя симптомы острого респираторного заболевания, следует звонить к своему семейному врачу. А врачи "скорой" будут выезжать только на экстренные случаи.



Где можно пройти тест на коронавирус / Инфографика 24 канала