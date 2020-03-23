Сколько тестов на коронавирус нужно Украине
В Украину из Китая самолетом доставили 250 тысяч тестов на выявление коронавируса. Первыми их получат медики, военнослужащие, работники полиции и Госпогранслужбы. Сколько еще нужно таких тестов – читайте дальше.
В Минздраве заявили, что привезли в Украину первую партию, потом будет вторая. Речь идет о двух видах – тестов полимеразной цепной реакции и для экспресс-диагностики, их еще называют "скорыми".
К слову Экспресс-тесты на коронавирус доставят во все области в течение 23 марта, – Аваков
Ученый-биохимик Сергей Комисаренко в комментарии 24 каналу объяснил, какая между ними разница.
Чтобы чувствовать себя спокойно, говорят вирусологи, Украине нужно минимум 18 миллионов тестов на коронавирус. И перспективы не плохие – отечественный Институт молекулярной биологии и генетики НАН разработал собственную тест-систему, которая готовится к промышленному выпуску.
В Минздраве отмечают, если украинцы обнаружат у себя симптомы острого респираторного заболевания, следует звонить к своему семейному врачу. А врачи "скорой" будут выезжать только на экстренные случаи.
Где можно пройти тест на коронавирус / Инфографика 24 канала