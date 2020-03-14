Сколько тестов на коронавирус провели в Украине: Минздрав

От начала года в Украине протестировали 500 тестов на коронавирус. Вместе с тем, в Центр общественного здоровья поступило всего 67 подозрений на Covid-19.

Из 67 сообщений о подозрении, результаты оказались отрицательными у 61 человека, сообщает Минздрав.

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Благодаря тестированию Центр общественного здоровья выявил 3 случая заболевания коронавирусом и по состоянию на 14 марта исследует еще 3 образца.

В центре добавили, что вирусологическая референс-лаборатория исследует не только подозрительные случаи, но и контактных лиц.

Вместе с тем в сообщении не указано, сколько людей проверили в целом. Ведь только жителей "Новых Санжар" дважды проверяли на наличие коронавируса, а именно: 72 эвакуированных и весь персонал, который находился вместе с ними. Если учесть только эвакуированных людей – это 144 экспресс-тестов.



Как уберечься от коронавируса / 24 канал

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