Сколько тестов на коронавирус закупили для украинцев

До 2 февраля в Украине должны появиться тесты для проверки пациентов на коронавирус. Их будет достаточно, чтобы проверить 120 человек.

Об этом на брифинге сообщил и. о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Игорь Кузин.

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И. о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Игорь Кузин “Всего для Украины закупили 4 комплекта тестов. 1 комплект используют на 100 исследований. На 1 пробу используют три исследования. Поэтому этих тестов будет достаточно, чтобы проверить 120 человек.”

Профилактика nCoV: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

Регулярно мойте руки с мылом;

Закрывайте нос и рот, когда чихаете;

Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

Мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Избегайте диких животных и не посещайте фермы;

Также власть Китая усилила контроль за въездом и выездом из Уханя и призвала туристов воздержаться от путешествий в этот город, а вот местных жителей попросили его не покидать.

Если у вас поднялась температура, появились симптомы гриппа или респираторного заболевания, советуем вам без промедления обратиться к врачу для того, чтобы точно определить вид инфекции.

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