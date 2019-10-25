Сколько украинцев имеют прививку от дифтерии

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Прививка от дифтерии в Украине
Прививка от дифтерии в Украине / unsplash.com

Около 77 процентов украинцев имеют прививку от дифтерии. Этот показатель недостаточен, чтобы создать коллективный иммунитет.

Сейчас вакцин в Украине достаточно, поэтому медики призывают всех невакцинированных людей сделать прививки, об этом рассказал начальник отдела первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Василий Животенюк на брифинге по случаю заболевания дифтерией в столичном учебном заведении.

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Коллективный иммунитет – это уровень прививки группы людей, при котором распространение инфекционных заболеваний становится невозможным. Он возникает, когда вакцинированных больше 90%.

 
Дифтерия – что это?
острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и приводит к воспалению преимущественно слизистых оболочек носогорла, общей интоксикации и поражению сердечно-сосудистой и нервной систем.

Подчеркиваем, что единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых.

Самый высокий уровень вакцинации от дифтерии у детей

Дети до одного года - 86%;

6-16 лет - 82%.

Самый низкий уровень у взрослых, нуждающихся в ревакцинации - 49%. Сейчас в Украине 120 тысяч доз вакцин против дифтерии. При среднем использовании 10 тысяч в месяц.

Согласно календарю прививок, вакцинация от дифтерии проводится в 2-4-6-18 месяцев, 6 лет, 16 лет и повторяется каждые 10 лет.

Календар щеплень в Україні

Календарь прививок в Украине​

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Автор: Александр Бевза
Теги: Дифтерия в Украине Новости Здоровье Здоровье Профилактика заболеваний Вакцинация Медицина Инфекция Лечение
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