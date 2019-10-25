Сколько украинцев имеют прививку от дифтерии
Около 77 процентов украинцев имеют прививку от дифтерии. Этот показатель недостаточен, чтобы создать коллективный иммунитет.
Сейчас вакцин в Украине достаточно, поэтому медики призывают всех невакцинированных людей сделать прививки, об этом рассказал начальник отдела первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Василий Животенюк на брифинге по случаю заболевания дифтерией в столичном учебном заведении.
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Коллективный иммунитет – это уровень прививки группы людей, при котором распространение инфекционных заболеваний становится невозможным. Он возникает, когда вакцинированных больше 90%.
Подчеркиваем, что единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых.
Самый высокий уровень вакцинации от дифтерии у детей
Дети до одного года - 86%;
6-16 лет - 82%.
Самый низкий уровень у взрослых, нуждающихся в ревакцинации - 49%. Сейчас в Украине 120 тысяч доз вакцин против дифтерии. При среднем использовании 10 тысяч в месяц.
Согласно календарю прививок, вакцинация от дифтерии проводится в 2-4-6-18 месяцев, 6 лет, 16 лет и повторяется каждые 10 лет.
Календарь прививок в Украине
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