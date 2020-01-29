Сколько украинцев находится в Китае
В Китае находится примерно 10 тысяч украинцев, при необходимости часть из них эвакуируют из-за вспышки коронавируса.
Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире одного из украинских телеканалов.
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По его словам, на территории Китая в настоящее время находится около 10 тысяч граждан Украины. И почти со всеми с ними установлена связь и украинская власть знает об их местонахождении.
Секретарь СНБО отметил, что "пока никаких проблем у наших граждан, которые находятся в Китае, нет". Кроме того, в случае необходимости власть будет рассматривать вопрос эвакуации части украинских граждан с территории Китая.
"Подчеркиваю: в случае необходимости. Сейчас такой необходимости мы не видим", – сказал он.
По состоянию на 29 января в закрытой провинции Хубэй находится 51 украинец: 49 в Ухане, 1 в городе Сянъян и еще 1 в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь, сообщает Ракурс со ссылкой на Посольство Украины в КНР.
Рекомендации для украинцев, которые запланировали путешествие в Китай или уже там находятся:
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- Проявляйте повышенную бдительность, учитывайте риски и уточняйте актуальную ситуацию с эпидемией в определенном регионе;
- Ешьте только правильно термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;
- Избегайте контакта с животными, не посещайте рынки, где продают мясо,
- Избегайте цирков, зоопарков, ферм и т.д.;
- Не контактирует с людьми, которые имеют признаки респираторных заболеваний;
- Тщательно мойте руки, особенно после посещения мест скопления людей и перед едой; пользуйтесь антисептическими средствами;
- При симптомах, похожих на грипп или ОРВИ (неожиданное ухудшение состояния, повышение температуры тела, насморк, кашель и т.д.) минимизируйте контакты с другими людьми и безотлагательно обратитесь в больницу.
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