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Сколько украинцев не могут выехать из Уханя, где зародился смертельный коронавирус

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Сколько украинцев не могут выехать из Уханя, где зародился смертельный коронавирус / Getty Images

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что 51 человек не может выехать из китайского города Ухань, в котором произошла вспышка смертельной пневмонии.

Об этом Данилов заявил в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". По словам секретаря СНБО, 51 гражданин Украины не может вылететь из города, поскольку Ухань заблокировали войска.

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Власть не выпускает людей из города для того, чтобы уровень заболеваемости не рос. Данилов добавил, что в Украине из-за работы мониторинговой группы ситуация остается под контролем.

Мы понимаем, сколько людей у ​​нас сегодня находится в городе, там у нас 51 человек. Они не могут никуда выехать, потому что город заблокирован войсками и они никого никуда не пускают,
– сказал секретарь СНБО.

Также Данилов добавил, что в Украине разрабатывают собственные тест-системы для диагностики коронавируса.

Напомним, 31 января в "Борисполе" приземлился уже второй самолет МАУ из города Санья: на его борту находились 257 пассажиров и 15 членов экипажа, среди которых было 249 украинцев. Сейчас, как отмечает секретарь СНБО, все пассажиры рейса находятся на контроле.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Новости Украины Китай Здоровье Коронавирус 2020 Здоровая жизнь
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