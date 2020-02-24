Сколько украинцев не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая: опрос

Три четверти граждан Украины (74%) не поддержали протесты против размещения эвакуированных из Китая украинцев, которые произошли 20 февраля в Полтавской области. По данным опроса, чем выше уровень образования и доходов, тем выше уровень неприятия протестов против эвакуации.

Поддерживают такие действия только 15% опрошенных, 11% затруднились с оценкой. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 22-23 февраля 2020 года.

Советуем ознакомиться: Паника из-за коронавируса: как политики использовали фейки и манипуляцию

В региональном разрезе больше всего тех, кто не поддержал такие действия, на Юге Украины (80%).



Отношение к протестам против размещения эвакуированных из Китая украинцев / Инфографика группы "Рейтинг"

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" в течение 22-23 февраля 2020 года среди 1200 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,8%.

Протесты из-за эвакуации украинцев из Китая: основное

Вместе с решением об эвакуации не огласили, в какой именно город привезут украинцев и иностранцев из китайского Уханя. В то же время в СМИ появлялась информация с намеками на отдельные регионы, из-за чего там начинались протесты.

Так, к примеру, было на Львовщине и Тернопольщине. Люди собирались и даже жгли шины у медицинских учреждений, куда якобы должны были привезти украинцев. Впоследствии из-за этого председатель Тернопольской ОГА Игорь Сопель подал в отставку – Владимир Зеленский ее принял.

Наибольшие протесты начались в Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных украинцев. С 19 февраля местные перекрывали дороги, жгли шины и даже устроили столкновения с полицией, во время которых 9 силовиков получили ранения.

Утром 20 февраля ситуация в поселке обострилась, и туда приехала полиция и Национальная гвардия Украины. Силовики также привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.

К вечеру 20 февраля правоохранителям удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными. В это время местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердца.

Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человек и открыла 5 уголовных дел. 21 февраля 23 задержанных отпустили.

В то же время, Владимир Зеленский после протестов обратился к украинцам. Он отметил, что "вирусологи в спортивных костюмах" в городке сознательно и умышленно сеяли панику среди местного населения, а затем подстрекали их к протестам. Президент подчеркнул, что виновные будут наказаны.

Смотрите видео протестов в Новых Санжарах: